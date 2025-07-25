Китайская видеокарта Lisuan G100 набрала 112 290 баллов в OpenCL

Видеокарта Lisuan G100 показала серьёзный прирост производительности: в свежем тесте Geekbench её результат в OpenCL составил 112 290 баллов.

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Это заметный шаг вперёд по сравнению с ранними утечками, где показатели были в районе 15 тыс. Теперь карта практически догоняет RTX 2080 и обходит Intel Arc A770.

G100 основана на собственной архитектуре TrueGPU и поддерживает современные графические стандарты — DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 и OpenCL 3.0. Новая версия карты получила 48 вычислительных блоков, 12 ГБ видеопамяти и базовую частоту 2000 МГц.

Lisuan планирует официально представить карту 26 июля. В тизере упоминается серия 7G и термин Extreme, что может указывать на расширенную линейку.

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Также в СМИ сообщают, что компания разрабатывает собственную технологию апскейлинга под названием NRSS — аналог DLSS и FSR от NVIDIA и AMD соответственно.

Если заявленные характеристики подтвердятся в игровых тестах, Lisuan G100 может стать первой по-настоящему конкурентной китайской видеокартой для массового рынка.