В Сети зафиксировали сгорание кабеля питания на RTX 5090

В сети зафиксирован первый случай возгорания кабеля питания на флагманской видеокарте NVIDIA RTX 5090.

© Ferra.ru

Инцидент произошёл во время игры в WUCHANG: Fallen Feathers — пользователь заметил запах гари, открыл корпус и обнаружил оплавленный кабель и следы дыма. Речь идёт о разъёме 12V-2×6, уже известном по проблемам с серией RTX 40XX.

Автор происшествия утверждает, что всегда тщательно следит за подключением кабелей и использует оригинальные провода от каждой видеокарты.

На предоставленных фото видно, что коннектор был полностью вставлен, но пострадали именно нижние контакты. Температура видеокарты оставалась в пределах нормы, а система продолжала стабильно работать даже во время стресс-теста.

© DSOGaming

Это первый зафиксированный случай перегрева 12V-2×6 на серии RTX 50XX, и он вызывает серьёзные вопросы.

Несмотря на усилия по предотвращению подобных инцидентов, проблема, похоже, осталась нерешённой. Автор инцидента уже связался с NVIDIA, и компания начала внутреннюю проверку.