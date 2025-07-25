SK hynix выпустит GDDR7 с 3 ГБ на кристалл

SK hynix официально подтвердила планы по выпуску GDDR7-памяти ёмкостью 24 Гбит (3 ГБ на кристалл), что позволит заметно увеличить объёмы видеопамяти в будущих графических картах.

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В сравнении с текущими 16-гигабитными чипами (2 ГБ), новые микросхемы предложат на 50% больше памяти при том же количестве модулей. Это особенно важно для игровых и ИИ-видеокарт, где спрос на VRAM продолжает расти.

Новые чипы GDDR7 также обещают более высокие скорости — до 30 Гбит/с и выше, что сделает их привлекательными для топовых решений вроде ожидаемой линейки NVIDIA RTX 50XX SUPER.

Производство таких чипов уже начали другие компании, включая Samsung, а первые партии от SK hynix поступят до конца года.

Кроме GDDR7, компания активно продвигает стандарт HBM4, ориентированный на ИИ и суперкомпьютеры. Начальные поставки HBM4 уже начались и предназначены для тестирования будущими клиентами, такими как NVIDIA и AMD.