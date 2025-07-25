Lego выпустила официальную модель Nintendo Game Boy

Lego представила официальный набор по классической портативной консоли Nintendo Game Boy 1989 года. Конструктор уже можно заказать за $ 60, а в продаже он появится 1 октября. Размеры модели почти совпадают с оригиналом — около 14 см в ширину и 9 см в высоту.

© Ferra.ru

Кнопки сделаны так, что выглядят как настоящие — они будто углублены в корпус, а плавные формы консоли переданы очень точно, отмечают СМИ. Все надписи и детали, такие как кнопки, регулятор громкости, выключатель и динамик, выполнены с помощью печатных элементов, а не наклеек, что делает модель реалистичнее.

© Lego

Главная фишка Lego Game Boy — экран с лентикулярными пластинами. Они показывают разные изображения под разным углом, например, сцены из игр The Legend of Zelda: Link’s Awakening и Super Mario Land. Можно менять «картриджи» с этими пластинами.

Жаль, но в набор не включили Tetris.