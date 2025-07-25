EA представила Battlefield 6

Компания EA анонсировала выход видеоигры Battlefield 6. Трейлер с игрой доступен на YouTube.

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Игра станет новой частью популярной серии тактико-стратегических шутеров Battlefield. В EA подчеркнули, что новая игра — масштабный проект. Над тайтлом работали разработчик оригинальной части DICE и три другие студии. Сроки выхода Battlefield 6 не раскрываются — ранее инсайдеры заявили, что она появится 10 октября.

В трейлере рассказали о некой широкомасштабной войне, в которой участвует частная военная компания (ЧВК) Pax Armata, финансируемая странами НАТО. «Примите участие в войне, полной танков, истребителей и масштабных сражений, но помните: самое смертоносное оружие — это ваш отряд», — говорится в описании проекта.

Игра будет доступна на ПК, консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Страницы с Battlefield 6 уже появились в игровых сервисах Steam и Epic Games. Так, согласно информации из Steam, в игре не будет поддержки русского языка.

По словам журналистов издания The Verge, Battlefield 6 — важнейший проект для EA после провала Battlefield 2042, вышедшей в 2021 году. В том числе игре придется конкурировать с Call of Duty: Black Ops 7, которая также должна выйти осенью.

В начале июля разработчики из студии Cyberia Nova, создавшие «Смуту», представили игру «Земский собор». Ее действие разворачивается после Смутного времени, а главным героем станет казак Кирша. Тайтл выйдет 4 ноября 2025 года.