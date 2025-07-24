Как работает варп-компас в Peak: гайд

В Peak у большинства инструментов есть понятная, четкая функция, но варп-компас — другой разговор. Портал gamerant.com рассказал, как он работает и в чем его ключевая особенность.

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Варп-компас — редкий, таинственный предмет. Если обычный компас показывает направление, а пиратский — местоположение ближайших закрытых чемоданов, то варп-компас выполняет другую функцию. Он телепортирует игрока, не предупреждая, в какой точке окажется владелец компаса. Иногда он даже переносит скаута к одному из товарищей по команде.

Хотя в теории это звучит полезно, особенно если вы потерялись и хотите быстро нагнать товарищей, варп-компас не позволяет выбрать, к кому вы перенесетесь. Можно оказаться рядом с кем-то, кто почти забрался на пик, а можно попасть к кому-то, кто застрял в раннем биоме. Тем не менее, телепортация удобна, если вы далеко от всех друзей и попали в беду.

Учитывая непредсказуемость компаса, им стоит пользоваться с осторожностью. На варп-компас нельзя полагаться, если вы предпринимаете серьезную попытку покорить вершину. Приберегите его для более экспериментальных забегов или просто для того, чтобы подурачиться с друзьями.