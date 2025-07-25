Вышел геймплейный трейлер игры Garfield Kart 2
Один из самых известных котов современной массовой культуры в скором времени обзаведется новой гоночной игрой.
Студия Eden Games и издательство Microids опубликовали трейлер Garfield Kart 2 с короткой вступительной заставкой и демонстрацией кадров геймплея.
Разработчики планируют создать конкуренцию в жанре аркадных семейных гонок синему ежу Сонику и водопроводчику Марио.
Проект будет поддерживать кооператив до четырех участников за одним экраном.
Релиз запланирован на 10 сентября текущего года. Заявлен перевод на русский язык.
Среди целевых платформ называются ПК и консоли.