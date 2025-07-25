Вышел геймплейный трейлер игры Garfield Kart 2

Один из самых известных котов современной массовой культуры в скором времени обзаведется новой гоночной игрой.

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Студия Eden Games и издательство Microids опубликовали трейлер Garfield Kart 2 с короткой вступительной заставкой и демонстрацией кадров геймплея.

Разработчики планируют создать конкуренцию в жанре аркадных семейных гонок синему ежу Сонику и водопроводчику Марио.

Проект будет поддерживать кооператив до четырех участников за одним экраном.

Релиз запланирован на 10 сентября текущего года. Заявлен перевод на русский язык.

Среди целевых платформ называются ПК и консоли.