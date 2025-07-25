Вышел релизный трейлер игры Wuchang: Fallen Feathers

На всех актуальных платформах состоялся релиз игры Wuchang: Fallen Feathers.

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К выпуску студия Leenzee опубликовала финальный трейлер.

Авторы называют свою работу экшен-РПГ в стиле солслайк, а события разворачиваются в землях Шу, в мрачные и неспокойные времена заката династии Мин.

На запуске проект столкнулся с резко-негативным приемом у геймеров - пользовательский рейтинг в Steam на момент написания данной заметки равен 21% на основе 8 тысяч отзывов.

В российском сегмента онлайн-магазина компании Valve за новинку просят 3099 руб.