Студия Funcom выпустила свежее обновление для выживалки Dune: Awakening. Версия 1.1.17.0 подготавливает почву для того, чтобы с 29 июля в мире игры появилось больше мест для добычи полезных ресурсов для постройки базы. Изменение окажется наиболее заметным именно в PvE-зонах, однако и в PvP-локациях будет чем поживиться.

© кадр из игры

Также в патче обеспечили дополнительное удобство для игроков, которые пользуются орнитоптерами. Если у игроков возникнут проблемы с семью при переходе с одного сервера на другой, то теперь летательное средство не пропадёт, а будет телепортировано на заданную точку появления вместе с игроком.

В остальном патч направлен на исправление различных ошибок и улучшение стабильности Dune: Awakening. Также особое внимание уделяется закрытию «дюпов» — багов, которые позволяют дублировать предметы. Подобные проблемы негативно сказываются на экономике выживалки, как и во всех других MMORPG с развитой торговлей между игроками.

Теперь переходим к главному — разработчики предупредили «Бена» о том, что его база практически исчерпала запас энергии и может исчезнуть навсегда. Это забавная отсылка к популярной в сообществе Dune: Awakening шутке — один из добрых игроков по-соседски предупредил некоего Бена о том, что энергия на базе его гильдии практически иссякла. Именно Бен стал «первым человеком», с которым игрок заговорил в сети за последние два десятилетия, а абсурдность ситуации возвела её в разряд локальных мемов.

Напомним, что релиз Dune: Awakening состоялся 10 июня. За прошедшее время тираж выживалки превысил миллион копий, а разработчики пообещали создавать больше контента для любителей PvE-активностей.