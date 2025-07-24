Хидео Кодзима позвал авторов Clair Obscur: Expedition 33 в свою студию

Хидео Кодзима уже рассказывал, что был впечатлён ролевой игрой Clair Obscur: Expedition 33 и тем, что её создавала относительно небольшая команда. Теперь же гениальный разработчик решил позвать коллег по цеху на экскурсию в свою студию Kojima Productions, о чём стало известно из социальных сетей.

© соцсети

Там Кодзима поделился фотографиями со встречи с разработчиками из Sandfall Interactive, среди которых был геймдиректор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош. Также студию посетил представитель Kepler Interactive — издательства, которое помогло выпустить апрельский хит.

Многие поклонники высоко оценили дружбу между Кодзимой и разработчиками из Sandfall. Некоторые считают Clair Obscur: Expedition 33 и июньскую Death Stranding 2: On the Beach главными претендентами на звание «Игры года», из-за чего геймеры захотели увидеть совместный проект двух студий.

Но совместная фотография с творцами Clair Obscur: Expedition 33 — не единственное, чем похвастался Хидео Кодзима. Он показал две физические копии игры, чьи обложки были подписаны ключевыми разработчиками. Вероятно, Кодзима получил их в дар, либо же предоставил на роспись собственные диски.

Напомним, что Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — она продалась тиражом свыше 3,3 миллиона копий (за 33 дня). А вот если говорить про последнюю новинку Кодзимы в лице Death Stranding 2: On the Beach, то с момента релиза в июне её продажи неизвестны. Аналитики предполагают, что к концу июня игру купили более 1,4 миллиона раз.