PlayStation 5 получит режим энергосбережения для снижения углеродного следа

Компания Sony анонсировала новую функцию для игровой консоли PlayStation 5 — режим энергосбережения, который позволит снизить производительность в играх для уменьшения потребления электроэнергии. Эта инициатива является частью долгосрочной экологической программы компании Road to Zero, направленной на снижение углеродного следа. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC).

© Газета.Ru

Новая опция появится в одном из будущих обновлений системного ПО. Хотя она анонсирована в рамках текущего бета-тестирования, сама функция в бета-версии пока неактивна. Пользователи смогут по желанию включать этот режим в поддерживаемых играх. Если опция не активирована или игра ее не поддерживает, производительность консоли останется на прежнем уровне.

В официальном блоге PlayStation также уточняется, что при активации режима энергосбережения будет недоступно использование гарнитуры виртуальной реальности.

Помимо режима энергосбережения, новое бета-обновление включает и другие улучшения. Одним из ключевых нововведений стала возможность одновременного подключения контроллера DualSense к четырем устройствам. Это позволит игрокам легко переключаться между консолью PS5, ПК и смартфоном для использования функции Remote Play, не выполняя каждый раз процедуру сопряжения заново.

На данный момент доступ к бета-версии прошивки открыт для избранных участников в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Дата полноценного релиза обновления для всех пользователей пока не объявлена.

Ранее Microsoft начала снижать цены на игры из-за массового недовольства геймеров.