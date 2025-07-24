VGC: PlayStation 5 получит режим энергосбережения для снижения углеродного следа
Компания Sony анонсировала новую функцию для игровой консоли PlayStation 5 — режим энергосбережения, который позволит снизить производительность в играх для уменьшения потребления электроэнергии. Эта инициатива является частью долгосрочной экологической программы компании Road to Zero, направленной на снижение углеродного следа. Об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC).
Новая опция появится в одном из будущих обновлений системного ПО. Хотя она анонсирована в рамках текущего бета-тестирования, сама функция в бета-версии пока неактивна. Пользователи смогут по желанию включать этот режим в поддерживаемых играх. Если опция не активирована или игра ее не поддерживает, производительность консоли останется на прежнем уровне.
В официальном блоге PlayStation также уточняется, что при активации режима энергосбережения будет недоступно использование гарнитуры виртуальной реальности.
Помимо режима энергосбережения, новое бета-обновление включает и другие улучшения. Одним из ключевых нововведений стала возможность одновременного подключения контроллера DualSense к четырем устройствам. Это позволит игрокам легко переключаться между консолью PS5, ПК и смартфоном для использования функции Remote Play, не выполняя каждый раз процедуру сопряжения заново.
На данный момент доступ к бета-версии прошивки открыт для избранных участников в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Дата полноценного релиза обновления для всех пользователей пока не объявлена.
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