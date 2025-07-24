В официальном драйвере игровой мыши Endgame Gear нашли троян

В ПО игровой мыши OP1w 4K V2 популярного немецкого бренда Endgame Gear был обнаружен опасный троян Xred-RAT, предоставляющий удаленный доступ к системе пользователя. Об этом сообщает 3DNews.

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Троян был встроен в драйвер, выпущенный 2 июля, и оставался доступным для загрузки вплоть до 17 июля. За это время встроенный в Windows антивирус Windows Defender не идентифицировал угрозу, тогда как сторонние антивирусные решения указали на наличие вредоносного компонента.

Примечательно, что Endgame Gear никак не комментировала ситуацию и просто анонсировала выход новой версии драйвера. На официальном сайте компании, как и на Reddit, где впервые появилась информация о вирусе, Endgame Gear не публиковала разъяснений.

Замалчивание проблемы со стороны производителя вызвало резкую критику в сообществе. Участники обсуждения и представители профильных медиа отмечают, что, если производитель действительно был осведомлен о присутствии трояна, но не сообщил об этом, компания могла нарушить положения Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).

Пользователи также поделились инструкцией по самостоятельной проверке драйвера: следует перейти в скрытую системную папку C:\ProgramData\Synaptics\ и проверить наличие файла Synaptics.exe. Его присутствие может указывать на заражение, поскольку данный исполняемый файл запускается автоматически при старте Windows и способен распространяться внутри системы.

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