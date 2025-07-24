itch.io следом за Steam удалил тысячи игр с контентом 18+

Цифровая площадка дистрибуции видеоигр itch.io, вслед за недавними изменениями в Steam, провела массовую чистку контента для взрослых. С платформы были удалены десятки тысяч эротических и порнографических игр, что вызвало волну недовольства среди пользователей и разработчиков. Об этом сообщает DTF.

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Начиная с 24 июля пользователи заметили, что многие проекты с рейтингом 18+ стали недоступны для скачивания, даже если они были ранее приобретены. Кроме того, поиск по соответствующим тегам, таким как NSFW, перестал отображать эти материалы, оставив доступ к ним только по прямой ссылке. По оценкам сообщества, чистка затронула свыше 20 тысяч наименований, включая не только видеоигры, но и книги, а также материалы для настольных игр.

Разработчики затронутых проектов не получили предварительных уведомлений и узнали о решении постфактум, получив оповещение о снятии своих продуктов. В уведомлениях указывается, что для получения выплат авторы должны соответствовать правилам платежных систем, что, вероятно, и стало первопричиной изменений.

Хотя официально под запрет попал контент с реальными людьми, пропагандой насилия или участием несовершеннолетних, пользователи утверждают, что под удаление попали и те проекты, которые не нарушали этих правил. Также в уведомлении говорится, что аккаунты с нарушениями не подлежат выплатам.

Данное решение вызвало шквал критики на официальном форуме платформы и в ее Discord-сервере, где появились тысячи жалоб от пользователей и создателей контента. На данный момент администрация itch.io никак не прокомментировала ситуацию, оставив сообщество в неведении относительно будущего политики площадки.

Ранее аналогичная «чистка» контента для взрослых прошла и в Steam.