Microsoft снизила цену The Outer Worlds 2 с $80 до $70 из-за массовой критики

Компания Microsoft, столкнувшись с негативной реакцией игрового сообщества, объявила о пересмотре своей ценовой политики на грядущие крупные релизы. Первым проектом, которого коснулись изменения, стал ролевой экшен The Outer Worlds 2 от студии Obsidian Entertainment: его стоимость была снижена с $80 до $70 (примерно 6,3-5,5 тыс. руб., – «Газета.Ru»). Об этом сообщает издание Windows Central (WC).

© Газета.Ru

Представитель Xbox подтвердил СМИ, что это не разовое решение. Новая цена в $70 будет установлена для всех ключевых праздничных релизов компании в 2025 году, включая следующую часть Call of Duty.

Официально в Microsoft объясняют этот шаг необходимостью «соответствовать текущей рыночной ситуации» и желанием «дарить игрокам захватывающие миры». Однако, по всей видимости, на решение повлияли и низкие показатели предзаказов. На момент объявления The Outer Worlds 2 занимала лишь 1473-ю позицию в чарте продаж Steam, что может свидетельствовать о недовольстве аудитории завышенной ценой.

Игрокам, которые уже оформили предзаказ по старой цене в $80, необходимо будет запросить возврат средств. В Microsoft уточнили, что после этого они смогут совершить покупку повторно, но уже по сниженной стоимости. Процесс возврата должен начаться в ближайшие дни.

Релиз The Outer Worlds 2 запланирован на 29 октября 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. С первого дня игра будет доступна в подписке Game Pass.

Ранее выяснилось, что игра с участием Оззи Осборна стала бесплатной на 666 минут.