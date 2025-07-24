Игра с участием Оззи Осборна стала бесплатной на 666 минут

Разработчик видеоигр Double Fine Productions запустил краткосрочную акцию по бесплатной раздаче своего культового проекта Brutal Legend. Инициатива создана в память о легендарном музыканте Оззи Осборне, сообщает StopGame.

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Согласно официальному сообщению студии, предложение будет действительно только 666 минут — с 2:00 до 13:06 по московскому времени. Скачать бесплатно цифровую копию игры можно исключительно на платформе itch.io. На другие сервисы, включая Steam, GOG и консольные магазины, акция не распространяется.

Brutal Legend вышла 13 октября 2009 года. Это игра, сочетающая в себе элементы экшена и стратегии в антураже хеви-метал вселенной. Игра доступна на ПК, а также на PlayStation 3 и Xbox 360. На сайте агрегатора Metacritic проект получил 82 балла из 100 от критиков и 7,6 из 10 от пользователей.

Осборна не стало 22 июля. Ему было 76 лет. Музыкант страдал от болезни Паркинсона и других заболеваний, а в 2019 году сломал шейные позвонки в результате падения. Его прощальный концерт прошел в Бирмингеме менее месяца назад.

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