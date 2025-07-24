Xiaomi представила набор из клавиатуры и бесшумной мыши всего за $20

Xiaomi выпустила новый беспроводной комплект — клавиатуру и мышь.

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Новинка уже доступна для предзаказа в Китае, а старт краудфандинга намечен на 30 июля. Цена — всего 139 юаней, или около $20.

Клавиатура получила полноразмерную раскладку с 108 клавишами и 12 дополнительными функциями через сочетания. Особенность — волнообразная форма клавиш и мягкая съёмная подставка под запястья.

© ITHome

Она сделана из эластичной пены и обтянута искусственной кожей с тиснением — комфорт и поддержка для рук.

Мышь — с асимметричным корпусом, матовым покрытием и плавными линиями. Внутри — новый тихий переключатель TTC и сенсор с точностью 1200 DPI. Щелчки почти не слышны, а пользоваться ею удобно даже при длительной работе.

Клавиатура и мышь используют общий приёмник на частоте 2.4 ГГц. Это снижает задержки и делает подключение стабильным. Доступны два цвета: светло-серый и чёрный.