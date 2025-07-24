NVIDIA выпустит RTX 5090 D V2 в Китае уже 12 августа

NVIDIA официально готовит к выпуску видеокарту RTX 5090 D V2 — флагманское решение линейки Blackwell, адаптированное под китайский рынок. Новинка заменит RTX 5090 D и будет представлена 12 августа 2025 года.

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RTX 5090 D V2 получит графический процессор GB202-240 и новый дизайн печатной платы (PG145 SKU 40). Количество ядер CUDA останется прежним — 21 760, как и пиковая частота в 2407 МГц.

Однако произойдёт важное сокращение по памяти: объём GDDR7 уменьшится до 24 ГБ, а шина срежется с 512 до 384 бит. При сохранении скорости в 28 Гбит/с общая пропускная способность снизится с 1792 до 1344 ГБ/с.

Энергопотребление останется на уровне 575 Вт, а предварительные игровые тесты показывают, что разница в производительности между RTX 5090 D и RTX 5090 D V2 минимальна. Официальная цена пока не объявлена.

Напомним, что такие урезанные модификации выпускаются специально для соблюдения экспортных ограничений и соответствия нормативам Китая.