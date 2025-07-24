Экранизация Resident Evil расскажет о курьере Брайане в Раккун-Сити

Инсайдер Даниэль Рихтман (Daniel RPK) раскрыл сценарные детали новой экранизации франшизы Resident Evil, запланированной на 2026 год. Об этом сообщает Insider-Gaming со ссылкой на инсайдера.

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Согласно утечке, центральным персонажем фильма станет Брайан — курьер органов. Его роль исполнит актер Остин Абрамс, известный по сериалу «Эйфория». Согласно предварительной информации, действие начинается с ночной доставки в больницу Раккун-Сити. По пути на заснеженной трассе герой случайно сбивает женщину. В попытке оказать ей помощь, Брайан оказывается втянут в стремительно разворачивающуюся биологическую катастрофу.

Судя по временной линии, город Раккун-Сити еще не подвергся уничтожению, которое произошло по сюжету Resident Evil 3, в связи с чем эксперты предполагают, что история разыгрывается параллельно или незадолго до событий второй и третьей части игровой серии.

Проект находится в разработке под руководством Зака Креггера, который выступает сценаристом и режиссером картины. По его словам, фильм будет вдохновлен игровой серией, однако не станет строго придерживаться канонического лора. В центре повествования будет путь одного героя — от начала до финала.

Ранее разработчики Resident Evil 9 Requiem подтвердили полный перевод игры на русский язык.