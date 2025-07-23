Как работает горн в Peak: гайд

В Peak можно найти много предметов, которые помогут вскарабкаться на вершину горы, но один из самых необычных — это горн. Портал gamerant.com рассказал, зачем он нужен и где его можно отыскать.

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Горн можно использовать, чтобы издать звук. Если вы потерялись или отстали от товарищей, то звуком горна можно дать им понять, где вы находитесь. На этом все. Предмет не лечит, не снимает статусные эффекты и не помогает карабкаться наверх быстрее.

Найти горн достаточно просто. Сразу после падения самолета вы окажетесь на стартовом острове. Отправляйтесь к обломкам, где можно найти начальные предметы, вроде компаса — горн ждет неподалеку оттуда. И хотя карты в Peak меняются каждые 24 часа, эта стартовая точка остается неизменной, поэтому и горн можно забрать в каждом забеге.

Если вы охотитесь за значками, то один из них требует от игроков сыграть на горне капибарам, которых можно найти на горячих источниках в альпийском регионе. Найдите их, дуньте в горн — и достижение будет выполнено.

Тем, кто уже получил значок и достижение, нет смысла носить с собой горн. Он просто занимает место, и слот в инвентаре лучше потратить на что-то более практичное. Но здесь стоит помнить, что, помимо обычного горна, есть и два редких — один вызывает монстра (доступен только в соло-режиме), а другой ненадолго дает всем игрокам бесконечную выносливость. Его можно отыскать в древних чемоданах и у статуй.