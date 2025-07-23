Абсолютно все, что нужно знать про ILL

Отечественный хоррор, который сразу привлёк внимание всех.

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Если фанаты ужасов видели ILL, то точно успели себе отметить дебютный проект студии Team Clout. Этот новоиспечённый хоррор по первым кадрам и геймплейным роликам может стать настоящим открытием жанра и погрузить геймеров в ужасающую атмосферу страха в духе последних частей Resident Evil. Сегодня пересматриваем атмосферный трейлер и пытаемся разобраться во всех нюансах будущей новинки.

ILL: краткая информация

Студия: Team Clout

Издатель: Mundfish Powerhouse

Жанр: survival horror

Дата выхода: не раньше 2026 года

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Трейлер ILL

Свежий трейлер, который уже делали совместно с Mundfish, показали на Summer Game Fest 2025 в июне.

Что известно о сюжете ILL

Разработчики держат любую информацию о сюжете в секрете, поэтому какие-либо упоминания событий игры отсутствуют. На текущий момент известно, что действие происходит где-то в восточноевропейской части мира на неизвестной исследовательской базе в советском антураже, которая из-за некоего происшествия оказалась захвачена таинственной сущностью.

Она создала множество монстров, которые беспечно блуждают по локациям — игроку предстоит разобраться в происходящих событиях, уничтожить существ на своём пути и спастись из заброшенного форта.

ILL покажет мрачную историю в духе Resident Evil и погрузит в напряжённую атмосферу выживания с упором на кинематографичность происходящего. К тому же, несмотря на особенности жанра, в Team Clout пытаются создать игру для всех геймеров, способную заинтересовать всё сообщество.

Каким будет геймплей ILL

Первое, что бросается в глаза, — обилие кровавых перестрелок с отрубанием конечностей и реками крови. ILL опирается на особенности боди-хоррора и предлагает обилие неприятных сцен с распоротой плотью, обнажёнными костями и прочими отталкивающими фрагментами.

Это заметно в дизайне монстров и окружения в первых геймплейных сценах, в которых главный герой умело уничтожает монстров на своём пути. Они получились по-настоящему отвратительными и гадкими — система реалистичных ранений будет внедрена в финальную версию.

Разработчики хотят довести до ума поведение игроков и создать реалистичную физику — предугадать движения монстров будет очень сложно, а действия игрока поменяют их реакцию. Придётся постоянно подстраиваться под происходящее и искать выход из сложившихся ситуаций. Акцент будет сделан на тактике, что позволит не только уничтожать врагов, но и убегать от них, калечить и менять позицию. Игрокам предстоит самостоятельно принимать решения и продумывать свои действия наперёд.

Большое внимание уделено анимациям и физике оружия. Игроки будут ощущать вес используемых предметов, проверять арсенал на работоспособность и устанавливать разнообразные модификации. В наличии — пистолет, дробовик, автомат, холодное оружие и прочие варианты оружия.

Не обойтись и без менеджмента ресурсов — бездумно стрелять из стороны в сторону не получится. Создать атмосферу непрекращающегося страха можно лишь при постоянном недостатке полезных предметов. На это и сделан акцент разработчиками, поэтому патронов и полезных ресурсов будет очень мало, а последняя созданная вещь может оказаться критически важной для выживания героя.

Каждое столкновение с монстрами заставит игроков ощутить борьбу героя, даже при решении головоломок, которые появятся в процессе исследования локаций. Этому способствует не только сложный игровой процесс с недостатком ресурсов, но и бинауральный звук, удерживающий эмоции игрока на пределе.

ILL: стоит ли ждать

ILL похожа на очень продуманный и реалистичный хоррор, который заставит пугаться каждого шороха. Если вам нравится Resident Evil или вы обожаете испытывать свои чувства на прочность, то к новинке точно стоит присмотреться.

С учётом возможного крайне высокого качества проекта он способен понравиться и стороннему геймеру на релизе — надо лишь побороть свои внутренние страхи и морально приготовиться к ужасам игры.

Даже сейчас ILL выглядит современно и необычно, поэтому надеемся на появление крутейшего хоррора последних лет, особенно после того, как Mundfish объявила о создании своего издательского подразделения Mundfish Powerhouse. Несмотря на отсутствие других проектов, Team Clout в сотрудничестве с опытной командой создателей Atomic Heart вполне способна реализовать все свои задумки. Пока не обнадёживаем себя, но очень внимательно следим за разработкой игры. Похоже, нас ждёт настоящее откровение в жанре — пусть так и будет.