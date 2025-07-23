Forza Horizon 5 стала самой продаваемой новинкой на PlayStation 5

Аналитическое агентство Alinea рассказало о том, какая новинка 2025 года стала самой продаваемой на PlayStation 5. И результат оказался довольно неожиданным — лидерство удерживает гоночная Forza Horizon 5, которая изначально вышла в 2021 году и вплоть до апреля была консольным эксклюзивом Xbox.

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Согласно аналитикам, продажи Forza Horizon 5 на PlayStation 5 превысили три миллиона копий за три месяца. При этом за 25 дней с момента выхода на новой платформе игру купили два миллиона раз. Тому же платформеру Astro Bot понадобилось около трёх месяцев на достижение подобного результата, а Death Stranding 2: On the Beach — 25 дней на взятие первого миллиона. Обе игры эксклюзивны для PS5.

Однако длительное время самой продаваемой игрой 2025 года на PlayStation 5 оставалась Monster Hunter Wilds, чей тираж на консоли составил 2,9 миллиона копий. Forza Horizon 5 смогла вырваться вперёд благодаря недавней скидке в 25%. Теперь аналитики ожидают, что потенциальная Forza Horizon 6 в первый день выйдет на PlayStation 5, а не станет заложницей PC и Xbox Series.

Также аналитики высказались про Assassin’s Creed Shadows. Ролевая игра позволила Ubisoft заработать свыше 180 миллионов долларов, что нельзя назвать сверхъестественными результатами. По словам Ива Гиймо, разработка стоила более 115 миллионов долларов, в чём аналитики сомневаются — якобы число слишком низкое. А из пяти миллионов проданных копий около двух пришлись именно на PlayStation 5.