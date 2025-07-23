Как геймеров обманывают мошенники

Аферисты предлагают игрокам купить внутриигровую валюту, артефакты и персонажей, а после оплаты прекращают общение.

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Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, злоумышленники, орудующие на игровых платформах, прикидываются игроками и администраторами. Они создают фейковые страницы в соцсетях и мессенджерах, завлекают жертв «выгодными предложениями».

Житель Николаевского района нашел в интернете объявление о продаже игрового персонажа и не усомнился в его подлинности. С помощью мобильного приложения мужчина перевел 16 тыс. рублей, однако желаемого не получил.

Подобным образом обманули и жительницу Жирновского района. Она перевела неизвестному 26 тыс. рублей, чтобы приобрести игровую валюту в популярной онлайн-игре.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники МВД предупреждают граждан о том, что совершать финансовые сделки надо только на официальных сайтах. Денежные операции с неизвестными в соцсетях и мессенджерах могут обернуться потерей средств. Один из распространенных признаком обмана – подозрительно низкая цена услуги.