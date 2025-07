Battlefield 6 не получит русскую локализацию

В сети появилась неофициальная информация о следующей части серии шутеров Battlefield. Согласно данным, полученным в результате датамайнинга, игра может выйти 10 октября 2025 года и, вероятно, останется без перевода на русский язык. Источником утечки стал Telegram-канал энтузиастов 1BF.

По данным датамайнеров, предполагаемая дата релиза была обнаружена в файлах игры в разделе, который не предназначался для публичного доступа, что повышает достоверность информации.

Одновременно с этим исследователи сообщили, что в текущей версии игры полностью отсутствует поддержка русского языка. Пока неясно, является ли это окончательным решением издателя, или локализация будет добавлена позднее, например, к моменту старта открытого бета-тестирования.

Стоит отметить, что с 2022 года Electronic Arts перестала добавлять перевод на русский язык в ряд своих крупных проектов, включая Need for Speed Unbound, Star Wars Jedi: Survivor и ремейк Dead Space. В то же время некоторые релизы, такие как спортивные симуляторы серии EA Sports FC и недавняя Dragon Age: The Veilguard, локализацию получили.

Кроме того, утечка раскрыла существование специального издания Phantom Edition и ориентировочную стоимость стандартной версии игры, которая составит $70 (примерно 5 500 руб., – «Газета.Ru»).

Первые официальные подробности о проекте станут известны уже скоро: показ дебютного трейлера Battlefield 6 запланирован на 24 июля в 18:00 по московскому времени.

