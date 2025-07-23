На PS5 Pro появится первая игра, которая будет работать в 8K и 60 fps

Первая игра для PlayStation 5 Pro с поддержкой 8K и 60 кадров в секунду действительно появится в ближайшее время, но с важной оговоркой.

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Разработчики из Ripstone Games анонсировали Pure Pool Pro — продолжение бильярдного симулятора 2014 года. Игра будет работать в нативном 8K и 60 fps на PS5 Pro и в 4K при 120 fps на стандартной PS5.

Однако столь впечатляющие технические параметры объясняются особенностями самой игры: изображение фиксировано вокруг бильярдного стола, а движок проекта сравнительно лёгкий:

© Wccftech

По словам разработчиков, уже на стадии пре-альфа тестирования игра стабильно показывала нужную производительность без глубокой оптимизации.

Стоит отметить, что даже такие проекты, как Gran Turismo 7 и No Man’s Sky, предлагают 8K только благодаря технологии апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution.

В случае с Pure Pool Pro заявляется именно нативное разрешение, но это стало возможным за счёт специфики жанра и статичной сцены. Учитывая редкость 8K-дисплеев среди игроков, массового спроса на такие режимы пока не ожидается.