Аудитория Assassin's Creed Shadows перевалила за пять млн человек

Ubisoft объявила в соцсетях, что количество игроков в Assassin's Creed Shadows превысило 5 млн человек. Этого удалось достичь спустя четыре месяца после релиза стелс-экшена.

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События Assassin's Creed Shadows разворачиваются в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои восстанавливают справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам.

Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык в виде субтитров, но без озвучки. Релиз дополнения Claws of Awaji намечен на сентябрь этого года, но пока без точной даты.