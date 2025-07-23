EA поделилась деталями геймплея EA Sports FC 26

Electronic Arts выпустила новый ролик, посвящённый EA Sports FC 26. В семиминутном видео авторы поделились первыми деталями геймплея и рассказали о главных нововведениях игрового процесса по сравнению с прошлыми частями серии.

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Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA SPORTS.

В EA Sports FC 26 будет два вида игрового процесса: соревновательный и реалистичный. Первый будет доступен во всех сетевых режимах и станет более быстрым. Второй предназначен для более аутентичного футбола — с пониженной скоростью движений и более реалистичными анимациями.

Соревновательный режим строится на трёх аспектах: отклик, стабильность и контроль. Это быстрый и динамичный геймплей: с быстрыми пасами, ловким дриблингом и очень быстрыми игроками. В нём куда меньше автоматических блоков и автоподкатов, что делает игру в защите куда более требовательной.

Реалистичный режим строится на ощущении реализма. В нём нет сверхбыстрых скоростей, однако он направлен в первую очередь на иммерсивность и любовь к большому футболу.

Вратари станут куда надёжнее. Разработчики используют машинное обучение, чтобы голкиперы чаще выбирали лучшие позиции и совершали сейвы в ситуациях, где это возможно в реальном мире.

Дриблинг футболистов станет куда ловчее — они смогут быстрее разворачиваться и ускоряться. Это значит, что очень быстрые игроки будут по-настоящему быстрыми и смогут убегать от защитников.

Авторы переработали отборы — теперь они будут куда реже приводить к отскокам мяч обратно к атакующей команде, что сделает игру более предсказуемой. Улучшения также коснулись пасов, дриблинга и забеганий футболистов.

Спортсмены также смогут ставить корпус во время прессинга, а в игру вернут мощный удар низом. При этом улучшенные удары с выбором момента полностью удалили из новинки.

В FC 26 добавят упрощённую модель финтов — сделать тот или иной особый приём можно будет простым отклонением стика. В игре появятся пять новых игровых стилей для разных амплуа, а также новые роли футболистов на поле.

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 19-го числа.