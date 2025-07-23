Вышел релизный трейлер игры-головоломки Monument Valley 3

Состоялся релиз игры-головоломки Monument Valley 3.

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К выпуску британская студия ustwo games выпустила финальный трейлер.

Серия Monument Valley стартовала в 2014 году как маленькая игра для мобилок, была отмечена множеством престижных наград и быстро смогла завоевать большую аудиторию, получив в дальнейшем порты на другие платформы.

Триквел продолжает заигрывания с визуальными загадками, авторы описывают свою работу следующим образом: "Играйтесь с гравитацией. Меняйте перспективу. Преображайте древние строения. Каждая головоломка бросает вызов логике, интуиции и воображению".

Геймерам обещают насыщенное и эмоциональное путешествие по местам с неожиданной геометрией, а также бесплатные обновления и дополнительный контент.

Проект доступен на ПК, смартфонах и консолях. В российском сегменте Steam за новинку с учетом стартовой скидки просят 495 рублей.