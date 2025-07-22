Как получить значок выживальщика в Peak: гайд

В Peak можно открыть много разных нарядов и головных уборов для своего персонажа, но самую редкую награду можно получить за значок выживальщика — пожалуй, самое сложное достижение в игре. Портал gamerant.com рассказал, как его открыть.

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Для того, чтобы получить значок выживальщика, игрок должен завершить один забег, ни разу не потеряв сознание. В Peak есть много способов ненароком расстаться с жизнью, поэтому тем, кто охотится за достижением, предстоит быть особенно осторожными. Если персонаж проголодается и не сможет вовремя подкрепиться, он потеряет сознание. Падение с большой высоты приводит к тому же результату, так что смотрите под ноги.

Еще одна потенциальная угроза — летаргия. Она может охватить персонажа, если тот съест сонные ягоды. Товарищ по команде также может случайно вырубить вас выстрелом из духовой трубки, т.к. они тоже вызывают летаргию.

Таким образом, постарайтесь обращать внимание на ряд факторов. Первый — индикатор голода; по пути на вершину можно найти много еды, но не все, что находится под ногами, безопасно для потребления в пищу. Некоторые ягоды, вроде зеленых и желтых, ядовиты. Наиболее надежный вариант — готовая, упакованная еда и зефир, который можно найти у костров.

Для того, чтобы подстраховаться на случай падения с высоты, попробуйте найти гаджеты — магические бобы или пушки, стреляющие цепями. Ну и, конечно же, держитесь в стороне от предметов, которые могут вырубить персонажа.