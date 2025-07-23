Sharp анонсировала перчатки для осязания виртуальной реальности

Японская компания Sharp анонсировала прототип тактильного VR-контроллера, выполненного в виде перчаток. Эти устройства призваны воспроизводить осязательные ощущения в виртуальной реальности, одновременно выполняя функции стандартного игрового контроллера с кнопками и стиками. Об этом сообщает портал Road to VR.

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Как сообщает компания, перчатки позволяют пользователям ощущать текстуры благодаря «многосегментным тактильным элементам», расположенным на кончиках пальцев. Различные паттерны вибрации призваны передавать разнообразные тактильные ощущения, например, гладкой или шероховатой поверхности.

При этом в Sharp признают, что технология пока не достигла уровня, способного полностью воспроизвести реальные ощущения. Компания планирует не доводить продукт до идеала в закрытом режиме, а совершенствовать его совместно с пользователями, которые предоставят обратную связь. Уточняется, что устройство не обеспечивает точного отслеживания движений пальцев, как другие контроллеры перчаточного типа, и не имеет силовой обратной связи или функции имитации температуры.

Остается неясным, как именно будет осуществляться отслеживание перчаток в пространстве, однако Sharp предполагает возможность установки креплений для популярных на рынке систем трекинга. На данный момент компания продемонстрировала только рендеры устройства и проводит его демонстрационные испытания.

Несмотря на статус прототипа, Sharp намерена выпустить раннюю версию для широкой публики в Японии. Компания уже закрыла предварительные регистрации на своем японском сайте, где цена за пару перчаток была указана в размере 100 000 иен (около 53,5 тыс. руб. по курсу на 22 июля 2025 года, – «Газета.Ru»). При этом Sharp предупреждает, что «разработка или выпуск могут быть отменены».

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