Анонсирована игра Clive Barker's Hellraiser: Revival по "Восставшему из ада"

Состоялся анонс игры Clive Barker's Hellraiser: Revival.

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Проект основан на хоррор-франшизе "Восставший из ада", наиболее известной по одноименным фильмам, снятым по мотивам произведений британского писателя-фантаста Клайва Баркера.

В сюжете будут обязательные для серии мистическая коробка-головоломка и злодей "Пинхед", к озвучке которого многие годы спустя вернется актер Даг Брэдли.

Разработкой занимаются студии Saber Interactive и Boss Team Games.

Дата релиза не обозначена.

Среди целевых платформ указаны ПК и актуальные консоли Sony и Microsoft.