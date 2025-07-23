Анонсирована игра Clive Barker's Hellraiser: Revival по "Восставшему из ада"
Состоялся анонс игры Clive Barker's Hellraiser: Revival.
Проект основан на хоррор-франшизе "Восставший из ада", наиболее известной по одноименным фильмам, снятым по мотивам произведений британского писателя-фантаста Клайва Баркера.
В сюжете будут обязательные для серии мистическая коробка-головоломка и злодей "Пинхед", к озвучке которого многие годы спустя вернется актер Даг Брэдли.
Разработкой занимаются студии Saber Interactive и Boss Team Games.
Дата релиза не обозначена.
Среди целевых платформ указаны ПК и актуальные консоли Sony и Microsoft.