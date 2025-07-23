Корпус Nintendo Switch 2 OLED утек в продажу

На китайской платформе Xianyu, крупнейшем рынке б/у-товаров в Китае, появились в продаже корпуса, предположительно предназначенные для будущей Nintendo Switch 2 OLED.

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Продавец предлагает средние рамки белого и серебристого цветов, якобы произведённые в 2024 году как прототипы. Основное отличие от оригинальной Switch заключается в изменённой маркировке на боковой части корпуса.

Учитывая ассортимент продавца — запчасти для PlayStation 5, оригинальных Switch и комплектующих для Switch 2 — существует вероятность, что эти детали действительно связаны с новой консолью Nintendo.

© Wccftech

© Wccftech

Появление OLED-модели не стало бы неожиданностью. Стандартный экран Switch 2 критикуют за посредственное качество изображения, слабую поддержку HDR и проблемы с плавностью отображения.

Переход на OLED мог бы значительно улучшить визуальные характеристики устройства. Официальных подтверждений от Nintendo пока нет, но факт утечки компонентов косвенно указывает на активную разработку улучшенной версии консоли, которая может появиться уже в ближайшие годы.