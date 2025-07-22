Представлены 11 новых персонажей Genshin Impact в Нод-Крае

Студия HoYoverse выпустила новый трейлер Нод-Края в Genshin Impact, в котором показала персонажей и локации следующего большого региона. Версия 6.0 с Нод-Краем и первыми героями из списка выйдет уже 10 сентября.

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Всего в трейлере появились 11 персонажей, не считая ранее анонсированной Инеффы, — среди них как уже мелькавшие в сюжете, так и совершенно новые.

Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Предполагается, что все эти герои будут играбельными и выйдут до лета 2026 года.

Персонажи Нод-Края в Genshin Impact: