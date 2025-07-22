Представлены 11 новых персонажей Genshin Impact в Нод-Крае — среди них Кирилл Чудомирович
Студия HoYoverse выпустила новый трейлер Нод-Края в Genshin Impact, в котором показала персонажей и локации следующего большого региона. Версия 6.0 с Нод-Краем и первыми героями из списка выйдет уже 10 сентября.
Всего в трейлере появились 11 персонажей, не считая ранее анонсированной Инеффы, — среди них как уже мелькавшие в сюжете, так и совершенно новые.
Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.
Предполагается, что все эти герои будут играбельными и выйдут до лета 2026 года.
Персонажи Нод-Края в Genshin Impact:
- Инеффа (стихия электро, древковое оружие) — робот с новой реакцией Лунный заряд, выйдет в патче 5.8 в конце июля;
- Айно — конструктор из Нод-Края, создательница Инеффы;
- Ягода — новый персонаж, вероятно, конструктор или инженер;
- Варка (анемо) — магистр Ордо Фавониус из Монштадта, покинувший регион ради важной экспедиции;
- Дурин (пиро) — дракон, возрождённый Альбедо в образе человека в сюжете версии 5.6;
- Николь Рейн — представительница фракции Ведьмин шабаш;
- Алиса (пиро) — ещё одна ведьма из Шабаша, мама Кли из Монштадта;
- Сандроне — номер семь из Предвестников Фатуи;
- Коломбина — номер три из Предвестников Фатуи;
- Лаума (дендро) — новый герой, наследница Гипербореи и жрица Детей морозной луны;
- Нефер — новый персонаж из Нод-Края, возможно, связана с Сумеру;
- Кирилл Чудомирович Флинс (электро) — новый персонаж из фракции Светоносцев.