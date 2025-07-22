Звезда Clair Obscur: Expedition 33 Чарли Кокс планирует наконец сыграть в игру

Британский актёр Чарли Кокс стал гостем конференции GalaxyCon-2025, где он в том числе отвечал на вопросы фанатов. Звезда «Сорвиголовы» в очередной раз столкнулся с вопросом об Clair Obscur: Expedition 33, одной из самых высокооценённых игр 2025 года, в которой он сыграл одну из главных ролей.

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У актёра спросили, смог ли бы его герой Густав подружиться с гигантом Эскье. Чарли заявил, что не знает этого персонажа, потому что записал свои реплики всего за четыре часа и не играл в саму игру. Однако в ближайшее время он планирует исправить этот недостаток, купив консоль и пройдя «Экспедицию 33».

Я был в студии Sandfall и был впечатлён графикой Expedition 33. Игры прошли большой путь со времён Super Mario 64, которая, кажется, была последней игрой, в которую я играл. Мне нужно сыграть в Clair Obscur, но сперва нужно достать консоль. В такие моменты я чувствую себя мошенником, ведь я просто записал некоторые реплики.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоялся 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. На агрегаторе Metacritic у игры 93 балла от критиков и 97 баллов от геймеров — это самый высокооценённый игровой проект 2025 года.