Twitch-стримера с ником chrispymate ударило током из наушников из-за удара молнии неподалеку от его дома прямо во время трансляции. Об этом сообщает портал Dexerto.

По словам стримера, мощный разряд молнии вызвал электрический импульс, прошедший через его наушники. Этот момент попал на трансляцию: комната осветилась вспышкой, после чего пропал звук, а сам стример снял наушники и выбежал из кадра.

«Я собираюсь прервать трансляцию. Ударила сильная молния, и я почувствовал, как она прошла через мои наушники», — заявил стример. Он добавил, что у него участилось сердцебиение и начала болеть голова, но при этом пошутил, что жив, а значит, все в порядке.

Подписчики посоветовали ему обратиться за медицинской помощью, однако стример проигнорировал рекомендации. Позднее на Reddit он уточнил, что удар молнии сопровождался вспышкой, после которой он почувствовал сильный разряд тока через наушники.

В ответ на предупреждение одного из пользователей о возможных нарушениях сердечного ритма и необходимости обследования, chrispymate ответил, что не ходил в больницу и проспал на следующий день нехарактерно много, но «в целом чувствовал себя хорошо».

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