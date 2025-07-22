Суд не удовлетворил иск создателей игры The Day Before к изданию "Якутия.Инфо"

Арбитражный суд Якутии отклонил иск компании Fntastic, разработчика скандально известной игры The Day Before, к сетевому изданию «Якутия.Инфо». Интересы редакции в процессе, как пишет сама «Якутия.Инфо», представлял юрист и журналист Виталий Обедин.

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Поводом для судебного разбирательства стала публикация под заголовком «Скандальные якутские игроделы пытаются обелить репутацию». Истец выразил недовольство негативным тоном статьи, подкрепив свою позицию результатами лингвистического исследования.

В ходе заседания представители издания подчеркнули, что отрицательная оценка событий не является распространением ложных или порочащих сведений, а выражение мнения о таких фактах, как дезинформация аудитории, входит в права журналиста. Ключевой задачей для Fntastic было доказать несоответствие изложенных в статье фактов действительности, однако сделать этого компания не смогла.

В свою очередь, редакция предоставила суду веские доказательства обоснованности своей критики. В их числе были официальные признания самой компании в допущенных ошибках, факты использования сторонних ассетов и многочисленные отзывы игроков, обвинявших разработчиков в обмане.

Представитель ответчика предположил, что иск к небольшому региональному изданию мог быть попыткой Fntastic одержать легкую победу. По его мнению, компания рассчитывала использовать положительное решение суда для улучшения репутации после мирового провала и создания прецедента в возможных разбирательствах с другими блогерами и журналистами.

Судья Валентина Терских, рассмотрев доводы сторон, приняла сторону ответчика. Суд пришел к выводу, что репутационный ущерб компании был нанесен не статьей, а выпуском сырого, неполноценного продукта, который сами создатели были вынуждены снять с продажи через несколько дней после релиза.

Сообщается, что истец может подать апелляцию, поэтому судебное противостояние, вероятно, еще не окончено.

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