Lenovo представила игровую мышь G701 всего за $15

Lenovo представила новую игровую мышь G701 из серии Yinnengzhe, которая уже поступила в продажу в Китае.

© Ferra.ru

Новинка ориентирована на бюджетный сегмент — цена составляет всего 109 юаней, то есть около $15.

Мышь выполнена в симметричном эргономичном корпусе, напоминающем дизайн Logitech G304. Габариты устройства составляют 116,8 × 63,8 × 37,9 мм, вес — около 85 граммов. Производитель заявляет, что модель подойдет пользователям с ладонями среднего и крупного размера.

© ITHome

Внутри установлены механические переключатели Huannuo, рассчитанные на 100 млн нажатий, а также сенсор PAW3311 с максимальным разрешением 12 000 DPI. Мышь оснащена аккумулятором емкостью 500 мАч.

Lenovo G701 поддерживает три режима подключения: проводной, Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц. За $15 это одна из самых доступных игровых мышей с современными характеристиками в своем классе.