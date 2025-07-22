Microsoft объединила все игры с Xbox и ПК в единой Windows-библиотеке

Microsoft представила крупное обновление Xbox PC App: теперь все игры с Xbox и ПК объединены в единую библиотеку в Windows.

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Обновление доступно участникам программы Xbox Insider и включает несколько ключевых улучшений. Так, в приложении Xbox для Windows появилась единая библиотека всех доступных игр, включая эксклюзивы консолей Xbox, которые поддерживают облачный гейминг.

В разделе «Библиотека» теперь можно включить фильтр «Игры в облаке» и увидеть весь список игр, доступных для стриминга — как купленных, так и доступных по подписке Game Pass.

Кроме того, появилась общая история игр. Независимо от устройства — будь то консоль Xbox, ПК или портативный Windows-гаджет — в разделе «Играть дальше» отображаются все недавно запущенные игры.

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Теперь продолжить прохождение можно буквально в пару кликов, переключаясь между разными устройствами без потери прогресса.

По словам Microsoft, Xbox PC App превратилось в универсальную точку доступа ко всем играм Xbox, упрощая переход между консолями, ПК и облачным геймингом. В компании подчеркнули, что все данные о прогрессе, предпочтениях и истории запусков синхронизированы между устройствами.