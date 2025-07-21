Фэнтезийная стратегия The King is Watching вышла в Steam

Издательство tinyBuild и разработчики из российской студии Hypnohead выпустили на PC фэнтезийную стратегию The King is Watching. В этой новинке игрокам предстоит стать настоящим королём, оберегающим свои города от полчищ врагов — в том числе демонических и ещё более ужасающих.

© кадр из игры

Геймплейно The King is Watching предлагает заниматься строительством зданий, добычей ресурсов и формированием армий в различных поселениях. Главное — убедиться, что волны противников не проломят стены и не ворвутся на улицы города.

При этом в поселении могут функционировать только те учреждения, за которыми наблюдает король — то есть игрок. Поэтому геймерам важно присматривать за теми «клеточками», которые соответствуют текущим целям и задачам. Например, во время защиты города будет разумнее сфокусироваться на армии или магии.

Кроме того, между битвами наши короли будут получать новые карточки, особенности и здания. Что будет влиять на дальнейшее развитие кампании.

В честь выхода игры разработчики поделились релизным трейлером The King is Watching.