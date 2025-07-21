В Steam обновили данные Jurassic Park: Survival

Пользователи сети обратили внимание на то, что в Steam не так давно обновили данные Jurassic Park: Survival.

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Это побудило многих фанатов включить режим ждуна перед gamescom 2025. Возможно, долгожданные новости по игре покажут во время церемонии открытия, 19 августа.

Свежее изменение в данных Jurassic Park: Survival относится к трейлерам, и на первый взгляд оно может быть автоматическим. Но перед ним можно заметить ещё одно обновление, возможно, мануальное, которое и могло «триггернуть» автоматику.

А ещё раньше, в мае, в данные Survival добавили описание контента, в том числе DLC. Фанаты предполагают, что это относится к бонусам за предзаказ, возможно, к обликам из фильмов.

При этом не все разделяют оптимистический настрой ждунов. Если вспомнить обновления в Steam той же Hollow Knight: Silksong, то они не всегда намекают на что-то большее.

Кто-то даже предположил, что у Saber Interactive ещё нет сценария Jurassic Park: Survival. В апреле студия поделилась фото с «Кратким содержанием истории» игры и подписью: «[…] Появление на свет новых идей может занять время, но оно того стоит».

Jurassic Park Survival — это однопользовательский экшен по знаменитой серии «Парк Юрского периода», который анонсировали в 2023 году.

Разработчик и издатель игры — Saber Interactive, и компания как раз запланировала некий анонс на завтра. Правда, вряд ли он связан с Jurassic Park Survival.

Многие предполагают, что Saber готовит игру по «Восставшему из ада».