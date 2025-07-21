Новую Battlefield покажут в конце месяца

Видимо, Electronic Arts случайно допустила утечку деталей новой части Battlefield. Известный ютубер DooM49 показал промо-коробку с логотипом Battlefield 6. На коробке были пункты с названиями игровых режимов, таких как «Захват», «Прорыв» и «Штурм». Другой блогер, rivaLxfactor, подтвердил информацию и сообщил, что EA готовит трёхдневное мероприятие по анонсу Battlefield 6, которое начнётся 29 июля.

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По слухам, на нём покажут геймплей, проведут интервью с разработчиками и, возможно, объявят об открытом бета-тестировании. EA пока официально не подтверждала эту информацию. Однако в своих финансовых отчётах компания уже упоминала, что покажет новую Battlefield летом и планирует выпустить её до апреля 2026 года.

Напомним, что последняя часть серии, Battlefield 2042, вышла в 2021 году и получила смешанные отзывы.