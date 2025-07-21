Asus представила компьютер на базе NVIDIA GB300 Blackwell Ultra

Asus представила рабочую станцию ExpertCenter Pro ET900N G3 — один из первых настольных компьютеров на базе новой платформы NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra.

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Новинка сочетает в себе ARM-процессор Grace и графику Blackwell Ultra, предлагая до 784 ГБ унифицированной памяти и до 20 PFLOPS AI-производительности.

Компьютер ориентирован на профессионалов, работающих с ИИ и высоконагруженными задачами.

Основой стала стандартная ATX-плата с тремя слотами PCIe x16 и тремя разъемами M.2 для накопителей, что позволяет устанавливать дополнительные видеокарты, включая модели серии RTX Blackwell. Система поддерживает питание до 1800 Вт только для GPU.

Также в конфигурации заявлены высокоскоростные сетевые подключения благодаря ConnectX-8 SuperNIC, а в качестве программной базы используется ПО NVIDIA DGX OS. В теории это первый шаг NVIDIA к выводу серверных решений в формат настольных систем.

Asus явно укрепляет сотрудничество с NVIDIA, расширяя спектр профессиональных решений.