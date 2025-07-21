Портативная консоль MSI Claw A8 с Ryzen Z2 Extreme вышла за пределами Китая

MSI начала европейские продажи портативной консоли Claw A8, оснащённой новейшим процессором Ryzen Z2 Extreme.

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После двухнедельной эксклюзивности в Китае, новинка стала доступна для предзаказа в таких странах, как Германия и Чехия. Цена ожидаемо высокая: в Германии консоль продаётся за €978.

Claw A8 предлагается в двух цветах — белом и зелёном. Ранее MSI выпускала аналогичную модель Claw A8+ на базе Intel Lunar Lake с рекомендованной ценой около €999. Новая версия с AMD Ryzen оказалась примерно в том же ценовом диапазоне.

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Отметим, что MSI продолжает следовать своей спорной стратегии эксклюзивных региональных запусков и высоких цен, несмотря на критику прошлых релизов.

Но несмотря на все это, Claw A8 — это первое портативное игровое устройство с процессором Ryzen Z2 Extreme, что даёт компании определённое преимущество перед конкурентами, такими как Asus и Lenovo.