Новые утечки о Playstation 6 намекнули на цену… выше $1500

В сети появились новые утечки о возможных технических характеристиках PlayStation 6. По словам блогера Moore’s Law Is Dead, будущая консоль Sony может получить очень мощный и дорогой чип от AMD под кодовым названием Magnus.

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Сообщается, что чип будет построен на архитектуре Zen 6 и иметь 11 ядер — 3 обычных и 8 энергоэффективных. Также ожидается быстрый графический процессор и улучшенная память Некоторые считают, что кодовое имя Magnus больше похоже на стиль Xbox, а не PlayStation. Однако даже если чип предназначен для другой платформы, характеристики всё равно намекают на дорогую начинку.

По мнению другого известного инсайдера, KeplerL2, если Sony решит продавать PS6 с поддержкой сторонних магазинов, то она может отказаться от субсидий на железо и выпускать консоль с прибылью. В этом случае цена устройства может превысить $ 1500.

На следующую консоль стоит начать откладывать уже сейчас.