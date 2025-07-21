В футбольную аркаду Rematch сыграли более 5 млн человек

Студия Sloclap сообщила, что аудитория футбольной игры Rematch достигла 5 млн человек. Такого результата проект добился за месяц с момента выхода.

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Разработчики поблагодарили пользователей за то, что они продолжают играть в их проект. В студии также отметили, что продолжат улучшать Rematch и прислушиваться к мнению пользователей.

Прошёл месяц с момента выхода Rematch, и с тех пор число уникальных игроков достигло 5 миллионов. Независимо от того, оттачиваете ли вы ведение мяча в свободной игре, останавливаете ли броски соперников или отдаёте решающие пасы для своей команды, спасибо, что вы с нами! Мы продолжим усердно работать над тем, чтобы улучшать Rematch, и продолжим полагаться на вашу помощь в этом. Увидимся на поле!

Релиз Rematch состоялся 19 июня. Игра представляет собой футбольную аркаду от студии Sloclap, авторов Sifu. Проект уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series и в подписке Game Pass: в российском Steam игра обойдётся в 1399 рублей.