Valve объяснила, почему она взялась за удаление взрослых игр из Steam

Valve подтвердила, что некоторые взрослые игры были удалены из магазина Steam по требованию платёжных систем. Они нарушали их правила.

© Ferra.ru

Недавно Steam обновил свои правила, указав, что игры, не соответствующие стандартам платёжных партнёров, будут удаляться. Однако формулировки оказались слишком расплывчатыми. Разработчиков предупредили избегать «определённых видов взрослого контента», но не уточнили, каких именно.

В официальном комментарии Valve пояснила, что получала уведомления от платёжных систем о нарушениях. Потеря доступа к этим платёжным методам — не очень хорошо, поэтому было принято решение удалить часть взрослого контента.

По данным SteamDB, более 100 игр уже пострадало. При этом неясно, повлияют ли новые правила на другие игры с обычными элементами романтики или некоторыми «взрослыми» сценами.

Пока большинство таких игр остаются доступными.