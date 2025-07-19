Российская команда Team Spirit выиграла $1 млн на турнире по Dota 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем престижного турнира Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде. Общий призовой фонд турнира составил $3 млн.

В финале российский коллектив победил киберспортивную организацию из Саудовской Аравии Team Falcons со счетом 3:0. За победу на турнире Team Spirit заработала $1 млн, Falcons получит $500 тыс. Третье место занял российский коллектив Parivision ($300 тыс.).

Россияне из BB Team и Aurora Gaming разделили с другими командами 5-8-е места и получат за выступление на турнире по $125 тыс. Team Yandex поделили 9-12-ю строчки ($75 тыс.), Virtus Pro стали последними ($50 тыс.).

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Larl), Александр Филин (Rue), а также украинец Илья Мулярчук (Yatoro). Российские киберспортсмены являются двукратными победителями чемпионата мира - турнира The International - и во второй раз выиграли турнир в Эр-Рияде. Общая сумма заработанных призовых Team Spirit теперь превысила $30 млн.

Турнир в Эр-Рияде проводится с 2022 года. Компания-организатор соревнований EWC Foundation займется проведением первых в истории Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году при поддержке Международного олимпийского комитета.