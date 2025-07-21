В Ubisoft заявили, что микротранзакции помогают игрокам «получить больше удовольствия»

Компания Ubisoft представила последний годовой финансовый отчёт. Там представители студии рассказали о микротранзакциях в своих играх.

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Ubisoft отметила, что монетизация в играх делает игровой процесс «более увлекательным» и пользователи могут «получать больше удовольствия». В студии также рассказали, что микротранзакции не обязательны, но игрокам гораздо интереснее «платить деньги, чтобы персонализировать свои аватары».

Монетизация в премиум-играх делает игровой процесс более увлекательным, и пользователи могут получать больше удовольствия от видеоигр. Это всегда необязательно, но игроки предпочитают платить, чтобы персонализировать свои аватары и быстрее прогрессировать в играх.

Речь идёт о вышедших в 2025 году Assassin’s Creed Shadows и Rainbow Six® Siege X, в которых есть микротранзакции. Ubisoft уверенно добавляет монетизацию во все свои последние игры, но многие пользователи недовольны таким подходом. На форуме Reddit некоторые игроки обвинили компанию в жадности и негативном влиянии на современную индустрию одиночных видеоигр.