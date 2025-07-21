Процессоры Intel начали сбоить из-за аномальной жары

Разработчики браузера Firefox предупредили о возможных проблемах с процессорами Intel Raptor Lake в условиях летней жары в странах Европы.

© Ferra.ru

Программист Mozilla Габриэле Свелто, который занимается анализом отчётов о сбоях в работе процессоров и связывает их с теми или иными странами ЕС, рассказал, что процессоры Intel весьма серьёзно страдают от жары.

По словам инженера, проблемы с синхронизацией и напряжением в системах Raptor Lake усугубляются при повышении температуры. Это слабое место этих процессоров само по себе, а при значительном повышении температуры в помещении, сбои кратно учащаются.

Ошибка в семействе Raptor Lake затронула чипы Intel Core 13-го и 14-го поколений для настольных компьютеров. Некорректный микрокод позволял чипам работать при повышенном напряжении, что приводило к сбоям в работе систем.

Однако, самое главное, — Intel, обратив внимание на сообщения Свелто, обнаружила, что после выхода из строя чипа деградация становится необратимой.

Для решения проблемы Intel продлила гарантию на затронутые процессоры до 3-5 лет.