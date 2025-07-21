Windows 11 начала распознавать графический процессор как съемное устройство

В Windows 11 уже достаточно давно воспроизводится ошибка, на которую только недавно начали обращать внимание: от системы приходит предложение на извлечение графического процессора. ОС распознаёт дискретный GPU как съёмное устройство.

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Эта ошибка приводит к тому, что видеокарты добавляются в список устройств для извлечения с помощью инструмента «Безопасное извлечение оборудования и носителей», который используется для работы с внешним оборудованием ПК, когда устройство вроде «флешки» и прочей периферии можно извлечь. В норме только в таком случае должно приходить соответствующее системное уведомление.

Как отмечает портал PCWorld, «отключение» и «извлечение» — это совершенно разные понятия, и обычным пользователям ПК не стоит их путать. Извлекать можно «флешки», внешние накопители и подобные устройства. Отключение, а тем более извлечение дискретной графики может привести к поломке компьютера, так как дискретная видеокарта имеет собственную видеопамять, охлаждение и вычислительные ресурсы, и с этим нужно уметь обращаться. Уточняется, что подобные вещи вызывают опасность прежде всего для ноутбуков.

«Эта ошибка появлялась в течение многих лет, по-видимому, из-за непреднамеренного отображения в пользовательском интерфейсе возможности отключить дискретную графику ноутбука и переключиться на встроенную графику для экономии энергии», — отмечает источник.

В целом пользователям предлагается ничего не делать, а оставить как есть во избежание проблем с компьютером.