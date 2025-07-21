Названы пять применений слота M.2 помимо SSD-накопителей

Эксперт YouTube-канала Brue Computing рассказал, для чего ещё могут понадобиться слоты М.2, не считая подключения SSD.

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Нетворкинг. Подключив Ethernet-контроллер к слову М.2, вы сможете добавить 10 гигабит Ethernet. Существует и множество других вариантов подобных контроллеров - их вы можете посмотреть в онлайн-магазинах.

Ускорители ИИ. Они тоже подключаются к слоту М.2. Благодаря им вы сможете, например, ускорить обнаружение объектов при низком энергопотреблении.

Захват видео. Существуют карты захвата HDMI. Они могут быть отличным выбором, если вам нужно собрать небольшой форм-фактор, который вы сможете брать с собой на мероприятия.

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Видеокарты. Компания SiliconMotion производит видеокарты, которые можно установить на устройства М.2. Правда, они больше подходят для встраиваемых приложений, а не для игр.

Дополнительные порты SATA. Расширение матплаты с помощью М.2 может дать вам гибкость в определённых ситуациях.